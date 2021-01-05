صيدلي الغلابة ..تشييع جثمان الدكتور محمود عزام بقرية ميت سراج بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شيع منذ قليل المئات من أهالى قرية ميت سراج، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جنازة الدكتور الصيدلى محمود عزام، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، الذى توفى فجأة وبدون أى مرض.

وتوفى طبيب الغلابة، مالك إحدى الصيدليات بقرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فجأة وبدون أى مرض .

وأكد أهالى قرية ميت سراج، أنه كان دائما يساعد الفقراء .

ونعت إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، الصيدلي الشاب، في بيان جاء فيه، بمزيد من الحزن والأسى تنعى مستشفيات جامعة المنوفية الصيدلي محمود عزام بإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفيات الجامعية، نسأل الله سبحانه و تعالي ان يتغمدة برحمته و يسكنه فسيح جنات".

وأضاف البيان، "يتقدم جميع منسوبي مستشفيات جامعة المنوفية، الدكتور عميد الكلية ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وجميع العاملين بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع زملائه ومحبيه، وإنا لله و إنا إليه راجعون".