وكانت كرواتيا قد شهدت سلسلة من الهزات الارضية القوية على مدار الايام الماضية وشعر بها سكان العديد من الولايات النمساوية وقد تسببت فى انهيارات ومقتل العديد من الاشخاص .



وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إنه تم إرسال العديد من المساعدات الانسانية النمساوية والاوروبية لإغاثة منكوبي الزلازال فى كرواتيا .