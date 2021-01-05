اليوم السابع
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رحيل صيدلى الغلابة .. وفاة الدكتور محمود عزام بمسقط رأسه فى المنوفية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:21 م
رحيل صيدلى الغلابة .. وفاة الدكتور محمود عزام بمسقط رأسه فى المنوفية الدكتور محمود عزام صيدلى الغلابة
المنوفية - محمد فتحى

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توفى اليوم الدكتور محمود عزام طبيب صيدلى مالك إحدى الصيدليات بقرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فجأة وبدون أى مرض والمشهور بقريته صيدلى الغلابة .

وأكد أهالى قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه كان دائما يساعد الفقراء .

ونعت إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، الصيدلي الشاب، في بيان جاء فيه، بمزيد من الحزن والأسى تنعى مستشفيات جامعة المنوفية الصيدلي محمود عزام بإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفيات الجامعية، نسأل الله سبحانه وتعالي ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف البيان، "يتقدم جميع منسوبي مستشفيات جامعة المنوفية، الدكتور عميد الكلية ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وجميع العاملين بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرته وجميع زملائه ومحبيه، وإنا لله و إنا إليه راجعون".

 

 

 


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