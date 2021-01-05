جدل بشأن مطالب تطعيم السجناء داخل أمريكا فى ظل تفشى كورونا بالسجون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حراس السجون وعلماء الجريمة ونشطاء الصحة العامة عبر الولايات المتحدة يضغطون من أجل تلقى السجون لقاحات كورونا فى وقت مبكر، ويقولون إن الارتفاع فى انتشار المرض بين السجناء والعاملين فى السجن بالبلاد يضعهم فى خطر كبير بشكل خاص للإصابة بالعدوى والوفاة.

ويقول مسئولو الصحة إن تطعيم الحراس دون السجناء لن يساعد فى وقف الانتشار، مما يثير الجدل حول ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص المدانين بجرائم عامة قبل السكان.

وأكد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس، الديمقراطى، بعد وضع مسودة خطة تطعيم حكومية صدرت فى ديسمبر الماضى،إنه من المستحيل أن يتم تطعيم السجناء قبل الأشخاص الذين لم يرتكبوا أى جريمة، قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.

وأشارت متحدثة باسم الحاكم إلى أن السجناء سيحصلون على اللقاح حسب الحاجة، وفى نفس الوقت مع الجمهور العادى.

وتشير الصحيفة إلى أنه بالنسبة لكثير من الولايات، فإن العدد الصغير نسبيا من الجرعات الأولية واللوجسيتيات المعقدة بشأن تسليم اللقاح فى جلسات عديدة لجماعات مختلفة يزيد من الضغوط بانه تحدد الأولويات فى توزيعه.

وتلفت الصحيفة إلى ان السجون من بين بؤر تفشى كورونا فى الولايات المتحدة. فمعدل انتشار الفيروس فى سجون الولايات أو السجون الفيدرالية أربعة أضعاف نسبة انتشاره بين الشعب، كما ان معدل الوفيات أعلى مرتين، وفقا لتقرير سبتمبر من قبل مجلس العدالة الجنائى.