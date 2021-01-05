جارديان: الشرطة الأمريكية والحرس الوطنى يستعدان لاحتجاجات 6 يناير فى واشنطن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن واشنطن العاصمة حشدت الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في الاحتجاجات المخطط لها من قبل أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بالتزامن مع تصويت الكونجرس لتأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات هذا الأسبوع.

ووسط مخاوف من العنف ، أصدر رئيس الشرطة ورئيس البلدية في واشنطن تحذيرات من أن حمل الأسلحة النارية للاحتجاجات غير قانوني وحث السكان على تجنب المناطق التي تخطط الجماعات اليمينية المتطرفة ، بما في ذلك براود بويز، للتجمع فيها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم توقيت الاحتجاجات لتأتي في الوقت الذي يجتمع فيه النواب في الكونجرس يوم الأربعاء لفرز الأصوات الانتخابية الرسمية والتصديق عليها ، وهي الخطوة الرسمية النهائية قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب بايدن اليمين في 20 يناير.

وقال مسؤولون إنه سيتم نشر 300 من أفراد الحرس الوطني المحليين لمساعدة الشرطة ، رغم أنهم لن يحملوا أسلحة.

ويخطط أنصار ترامب للتجمع يومي الثلاثاء والأربعاء ، في محاولة لتعزيز مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من وجود تزوير واسع النطاق للناخبين وبعد اقتراحات بأنه قد يظهر في تجمع حاشد - في إيلبيس ، بالقرب من البيت الأبيض.

تم فرض قيود على حمل الأسلحة في المنطقة من الاثنين إلى الخميس من هذا الأسبوع بالإضافة إلى لوائح الأسلحة النارية الصارمة بالفعل في العاصمة.

كما أصدر عمدة العاصمة ، موريل بوزر ، تذكيرًا بأن حمل الأسلحة النارية كان غير قانوني في مناطق تشمل الحديقة الوطنية، والمول الوطنى ، وساحة الحرية، التى من المتوقع أن يتجمع فيها المحتجون. وقالت الصحيفة إن الحيازة المفتوحة لسلاح ناري أمر غير قانوني أيضًا في جميع أنحاء المدينة.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تم فيه القبض على إنريكي تاريو ، زعيم جماعة براود بويز ، في العاصمة واتهامه بتدمير الممتلكات - وهي تهمة تتعلق بمظاهرة سابقة مؤيدة لترامب وحيازة ذخيرة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي ، شجعت الشخصيات في الجماعة التي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أن لها "روابط مع القومية البيضاء" - الأعضاء على التخلي عن قمصانهم السوداء المميزة لتجنب اكتشافهم بشكل أفضل.