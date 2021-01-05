تعرف على مجهودات مركز تدريب علوم الحاسب بديوان عام الشرقية خلال ديسمبر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مركز تدريب علوم الحاسب الآلى والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والحاصل على ترخيص إختبارات الرخصة الدولية "ICDL".

وأشار إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلى والتدريب على البرامج المتخصصة "هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة" ويمنح دورات "التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولى".

يضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوى الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم.

ومن جانبه أشار ممدوح الشرقاوى مدير مركز علوم الحاسب الآلى والتكنولوجيا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضى تم تنفيذ 2 دورات تأهيل على الرخصة الدولية ICDL لعدد 25 متدرب - تنفيذ 14 جلسة اختبار ICDL بعدد 141 اختبار - إستحداث دورات تدريبية متقدمة وحديثة فى" الرسوم الهندسية والبرمجة وتصميم الصفحات والرسوميات"، وفى شتى مجالات علوم الحاسب، مشيراً إلى أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية فى مجال الحاسب الآلى والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.