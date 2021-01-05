اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرض منقبين عن الذهب لقصف بالقذائف فى ضواحى ولاية تيرس بموريتانيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:38 م
تعرض منقبين عن الذهب لقصف بالقذائف فى ضواحى ولاية تيرس بموريتانيا تنقيب على الذهب فى موريتانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض عدد من المنقبين عن الذهب لقصف بالقذائف في ضواحي مدينة بير أم اكرين بولاية تيرس زمور فى أقصى شمال موريتانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن شظايا قذائف مدفعية سقطت الليلة الماضية قرب منقبين في ضواحي بير أم اكرين، دون أن يتعرض أى منهم للأذى، حيث إن منقبين تلقوا معلومات عن وجود كمية شبه صافية من الذهب في المناطق القريبة من الحاجز الرملي الحدودي، وخلال سيرهم اقتربت بعض السيارات التابعة لهم من الحدود قبل أن تتعرض للقصف.

ولم يعرف بعد مصدر القصف الذي تعرضوا له، لكنه أثار رعبا في صفوفهم، فيما لم تسجل أي إصابات جراء الحادث.


موريتانيا

الذهب

قصف

ازمه موريتانيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة