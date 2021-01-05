اليوم السابع
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تضامن الإسماعيلية يوزع 10 آلاف طن لحوم بالكنائس والأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:13 م
تضامن الإسماعيلية يوزع 10 آلاف طن لحوم بالكنائس والأسر الأولى بالرعاية توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية للسنة الثالثة علي التوالي بالتعاون مع جمعية الأورمان 2000 كيلوجرام لحوم كمرحلة أولي على الكنائس بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والتي تضمن توزيعها بكنيسة الأنبا بولا والأنبا بيشوي والأنجيلية والمستقبل، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التواصل الدائم مع المواطنين.

وقالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم وصول 10 آلاف طن لحوم من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها فكانت المرحلة الأولي توزيع على الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط وسيتم توزيع المرحلة الثانية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها على الأسر الأولي بالرعاية.

 

 


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