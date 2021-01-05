اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص المستشفى التخصصى لتلقى لقاح كورونا ببنى سويف

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:03 م
تخصيص المستشفى التخصصى لتلقى لقاح كورونا ببنى سويف لقاح علاج فيروس كورونا
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص المستشفى التخصصى فى محافظة بنى سويف لتلقى لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19" ، ضمن 34 مركزا طبيا لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم المركز أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم أطباء وصيادلة ومدخلى البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وبدأت مستشفى بنى سويف التخصصى بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، الإستعداد والتجهيز فى المركز بناء على تعليمات الوزارة باختيار انسب الأماكن داخل المستشفى والبدء فى تجهيز القاعات التى سوف يتم تخصيصها لذلك، عقب اختيار المستشفى كمركز لتلقى اللقاح.


بنى سويف

صحة بنى سويف

كورونا

فيروس كورونا

مستشفى بنى سويف التخصصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة