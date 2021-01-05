تخصيص المستشفى التخصصى لتلقى لقاح كورونا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص المستشفى التخصصى فى محافظة بنى سويف لتلقى لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19" ، ضمن 34 مركزا طبيا لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم المركز أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم أطباء وصيادلة ومدخلى البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وبدأت مستشفى بنى سويف التخصصى بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، الإستعداد والتجهيز فى المركز بناء على تعليمات الوزارة باختيار انسب الأماكن داخل المستشفى والبدء فى تجهيز القاعات التى سوف يتم تخصيصها لذلك، عقب اختيار المستشفى كمركز لتلقى اللقاح.