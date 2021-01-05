تحصيل 108 غرامات فورية لمخالفى قرار ارتداء الكمامة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حررت أجهزة محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج 108 إيصالات بغرامات فورية بقيمة 50 جنيها للغرامة الواحدة، لمخالفى قرار ارتداء الكمامات بوسائل النقل والمواصلات الجماعية، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج ، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته .

وأوضح محافظ سوهاج أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم، مناشدا المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن الالتزام بهذه الاجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية فى بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بدأت أمس الأحد، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.