تحرير 365 محضر غرامات عدم ارتداء الكمامات فى حملة بالمنوفية اليوم

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وكشف محافظ المنوفية، اليوم عن تحرير (365) محضر غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامات الطبية، وغلق (302) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 168محلا و31 ورشة و47 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 18 (سرادق فرح وعزاء)، وفض 25 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 8 مراكز تعليمية وحضانات، كما تم إغلاق 5 صالات رياضية وذلك خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.

وقد شنت رئاسة حى غرب مدينة شبين الكوم حملة تفتيشية بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، أسفرت عن ضبط سنتر تعليمى بشارع صبرى أبو علم مخالف للتوجيهات الوزارية، وتم تشميع السنتر التعليمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار الفيروس .

كما تم المرور على رخص المحلات بنطاق حى غرب للتأكد من توافر كافة الاشتراطات القانونية وتم تشميع المحال الغير مرخصة حفاظاً على الصالح العام.

وتأكيداً على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعى والمواقف والمصالح الحكومية للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس ، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتى أقرتها وزارة الصحة لتخطى هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.



المواطنون يرتدون الكمامة بمواقف سيارات المنوفية



جانب من الحملة على مواقف السيارات