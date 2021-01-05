تحرير محضر لمسئولى أحد محطات الوقود لتلاعبه بالمعايير وغش المواطنين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حررت مباحث التموين ، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر ، محضرا لمسئولى أحدى محطات الوقود الواقعة بحى جنوب الغردقة، لقيام مسئوليها بالتلاعب فى المعايير والمقادير وغش المواطنين .

وتحرى النيابة العامة التحقيق فى المحضر المحرر ضد مسؤولى إحدى محطات التزود بالوقود بحى جنوب الغردقة، وذلك للتلاعب بالمعايير والمقادير من خلال الماكينات وغش المواطنين فى العداد، حيث كشفت التحقيقات الأولية فى المحضر عن تلقى مسؤولى مديرية التموين أخطار بوجود تلاعب فى المعايير والمقادير الخاصة بماكينات إحدى محطات التزود بالوقود جنوب الغردقة، وتم تشكيل لجنة من مباحث التموين ومصلحة الموازين.

كما تبين وجود تلاعب ومخالفات فى المعايير وعجز بمقدار 10% من كل لتر يتم بيعه للمواطنين، وتم التحفظ على نحو 66 ألف لتر ، ما بين بنزين من مختلف الأنواع وسولار، وتحرير محضر ضد المدير المسؤول ، وإغلاق المحطة وإحالة المحضر للنيابة لاستكمال التحقيقات.