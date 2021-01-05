وأشار إلى أن بوتين وميركل قدما التهاني لبعضهما البعض بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة وميلاد السيد المسيح. 
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالًا هاتفيًا في 22 ديسمبر الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا الوضع في منطقة كاراباخ والأزمة الأوكرانية.