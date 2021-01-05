موسكو (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع المستشارة الألمانيا أنجيلا ميركل التعاون المشترك فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذكر المكتب الصحفى للكرملين - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين والمستشارة ميركل ناقشا أيضًا آفاق الإنتاج المشترك للقاح المضاد للفيروس التاجي، كما بحثا تسوية الأزمة الأوكرانية في سياق تنفيذ اتفاقيات مينسك، التي تم التوصل إلها في إطار قمة (رباعية نورماندي) في فرنسا.