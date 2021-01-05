"بحوث الصحراء" يكشف تفاصيل منح 5 آلاف شتلة للمزارعين بشمال سيناء

كتب سمير حسنى

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يؤدى دورًا بحثيًا إرشاديًا في كل المناطق الصحراوية والحدودية، ومن أنشطته أنه يطلق برامج إرشادية خلال توزيع الشتلات مجانا على المزارعين في هذه المناطق بغرض عمل نموذج إرشادي في النموذج الذي يستطيع من خلاله بقية المزارعين اتباعه والتوسع في الزراعات.

وأضاف زغلول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف: "مركز الصحراء يمتلك 5 محطات بحثية في سيناء بواقع نصف إجمالي عدد محطات المركز، لما لها من أهمية استراتيجية، ومن تجاربنا وجدنا أن شمال سيناء بها أصناف متنوعة مثل الزيتون والرمان والتين ودخلنا المورينجا التي يطلق عليها شجرة الحياة، وهي نبات عشبي معمر نستخدم أوراقه ويحتوي على فيتامنيات عالية القيمة الغذائية، ويجرى تصنيع الشاي منه".

وتابع، "وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتعميم التجربة واكتشاف المزيد من النباتات البرية ذات الاستخدامات الطبية الواسعة من أجل اكتشاف المزيد من العلاجات لعلاج المرضى: "نعمل حاليًا في سيوة ومطروح وسيناء".

وأردف: "وزعنا 5 آلاف شتلة في شمال سيناء منذ 3 أيام على صغار المزارعين، إذ اخترنا المجتهدين ونتابعهم من خلال فريق بحثي متخصصي حتى تثمر الشجرة وتحقق العائد الاقتصادي لهم".