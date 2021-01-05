اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعبر عن قلقها من خطوة إيران إزاء تخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:14 ص
اليابان تعبر عن قلقها من خطوة إيران إزاء تخصيب اليورانيوم رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة.

وقال كاتو للصحفيين "لدى الحكومة مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي".

 

 

 


اليابان

مجلس الوزراء اليابانى

إيران

تخصيب اليورانيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علمها

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:04 ص

إيران تعلن إمكانية التراجع عن تخصيب اليورانيوم إذا التزم الجميع بالاتفاق النووى.. وتؤكد حصولها على أول إنتاج لليورانيوم المخصب بنسبة 20 %.. مساعد وزير الخارجية الإيراني: قواتنا المسلحة فى أوج جاهزيتها

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:02 ص

أمريكا تتهم إيران "بالابتزاز النووي" بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

الإثنين، 04 يناير 2021 11:14 م

أمريكا تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية

الإثنين، 04 يناير 2021 10:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة