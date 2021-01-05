اليابان تعبر عن قلقها من خطوة إيران إزاء تخصيب اليورانيوم

رويترز

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة.

وقال كاتو للصحفيين "لدى الحكومة مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي".