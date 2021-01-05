المرور يغلق الطريق القديم والجديد من كمين عيون موسى بسيناء بسبب الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسي حتي كمين ابو صويرة بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتي تصل إلى ضباب.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تنخفض إلي أقل من 1000 متر علي معظم الانحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتي شمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .