العثور على جثث 4 مهاجرين فى قارب بجزيرة تينيريفى

قال حرس السواحل الإسباني إنه عثر على جثث أربعة مهاجرين وإن ثلاثة آخرين يتلقون العلاج من حروق شمس حادة بعد وصول قاربهم إلى جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري، اليوم الثلاثاء.

وكان 47 مهاجرا إجمالا بالقارب.

وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في 2020 لأكثر من ثمانية أمثال ما كان عليه في 2019 بعد أن دفع تفشي جائحة كوفيد-19 وأثره على قطاع السياحة وقطاعات أخرى في شمال القارة الأفريقية وفي أفريقيا جنوب الصحراء أعدادا أكبر للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مئات باتوا في عداد المتوفين أو المفقودين العام الماضي خلال عبورهم إلى الجزر الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي في قوارب متهالكة ومكتظة غالبا.