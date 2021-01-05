الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما بحثا - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - الموضوعات محل الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم، والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التصدي للفيروس.