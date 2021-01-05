اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:32 ص
خالد صلاح
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الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:06 ص
الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولي عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ

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بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما بحثا - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - الموضوعات محل الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم، والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التصدي للفيروس.


الإمارات

المالديف

محمد بن زايد

الإمارات والمالديف

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