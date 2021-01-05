إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزى فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزى، كما تابع وصول تانك الأكسجين ليلة أمس، وجار تركيبه، من قبل جهاز الخدمة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزى، إنه تم الانتهاء من 90% من الشبكة، وجار ربطها، مشيراً إلى أن أسطوانات الأكسجين متوفرة بالمستشفى، ولا يوجد لدينا عجز بها.



إعداد تانك الأكسجين بمستشفى فوه للعمل



إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي