اليوم السابع
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إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزى فى كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:24 ص
إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزى فى كفر الشيخ.. صور إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزى، كما تابع وصول تانك الأكسجين ليلة أمس، وجار تركيبه، من قبل جهاز الخدمة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزى، إنه تم الانتهاء من 90% من الشبكة، وجار ربطها، مشيراً إلى أن أسطوانات الأكسجين متوفرة بالمستشفى، ولا يوجد لدينا عجز بها.

اعداد تانك الاكسجين بمستشفى فوه للعمل
إعداد تانك الأكسجين بمستشفى فوه للعمل
 
انشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي
إنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي
 
تانك الاكسجين بمستشفى فوه المركزي
تانك الأكسجين بمستشفى فوه المركزي

 


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