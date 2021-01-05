إحالة 9 موظفين بالوحدة الصحية بقرية الفنت ببنى سويف للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

فاجأت لجنة المتابعة المشكلة برئاسة المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، الثلاثاء، الوحدة الصحية بقرية الفنت، لمتابعة أعمال الوحدة وانتظام العاملين بها واكتشفت غياب 9 من الموظفين بينهم طبيبين، وعلى الفور تم إعداد مذكرة إلى الشون القانونية وتم إحالتهم إلى التحقيق.

كانت لجنة المتابعة قامت بالمرور على عدد من القطاعات داخل المجلس القروى بالفنت التابع لمركز ومدينة الفشن وتبين انتظام العاملين بالمجلس القروى وقيام الوحدة المحلية بمتابعة حملات النظافة داخل القرى التابعة للمجلس والقيام بصيانة أعمدة الكهرباء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف" برئاسة المهندس محمود سعد" بتكثيف الجهود في تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم القيام برش وتعقيم بعض الشوارع بمواد مطهرة وكذلك بعض المصالح الحكومية، كما تم التشديد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر وحظر التجمعات والتزاحم وذلك للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.