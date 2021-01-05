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أنور قرقاش: قمة العلا طوت صفحة الأزمة وأعادت اللحمة للبيت الخليجى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:49 م
أنور قرقاش: قمة العلا طوت صفحة الأزمة وأعادت اللحمة للبيت الخليجى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قمة مجلس التعاون الخليجى التى انعقدت الثلاثاء، فى السعودية، طوت صفحة الأزمة الخليجية، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالاتفاق وبالشفافية، فى المرحلة المقبلة.

 

وجاء حديث وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية فى لقاء مع "سكاى نيوز عربية" بعد توقيع قادة دول مجلس التعاون الخليجى، اليوم الثلاثاء، على البيان الختامى للقمة الخليجية رقم 41، التى استضافتها مدينة العلا السعودية.

 

وقال قرقاش: "أعتقد أن هناك تفاؤلا فى دولة الإمارات بمخرجات قمة العلا، وببيان التضامن الذى صدر عن هذه القمة، وهذا التفاؤل أيضا ممتد للجهود التى قامت بها السعودية للوصول إلى هذا الإطار، الذى نأمل أن يبنى علاقة سوية بين دول مجلس التعاون ويضم مصر".

 

وأكد قرقاش أن "التفاؤل يأتي من طي أزمة وخلاف ممتد بين الدول الأربعة وقطر"، مشيرا إلى أن طي هذه الصفحة والنظر للمستقبل بهذا التفاؤل له معطياته، وهو ضرورى من أجل الأمن والتطور والازدهار.

 

في السياق ذاته، قال قرقاش لقناة العربية، إن "هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج، ونحن أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها".

 

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، يعيد اللحمة للبيت الخليجي، والعلاقة مع مصر، ويعيد العلاقات الطبيعية لما قبل الأزمة مع قطر.


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