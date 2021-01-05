أمريكا: لا يمكننا أن نبقى صامتين تجاه من يستخدم الأسلحة الكيميائية

كتب أحمد عرفة

دعا نائب المندوب الأمريكى لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى روسيا إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: "نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية، ولا يمكننا أن نبقى صامتين ولا يمكننا السماح أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية مقبولا أو طبيعيا.

وأوضح نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ترحب بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.