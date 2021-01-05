أصحاب الهمم بشمال سيناء يحتفلون بيوم برايل برسالة شكر للرئيس

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء احتفال باليوم العالمى لبرايل نظمه مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر، والذى تضمن إرسال رسالة "شكرًا رئيسي" إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بلغة برايل.

وتضمنت الرسالة كلمات الدعم والشكر لجهود الدولة ومؤسساتها لذوى القدرات الخاصة بشكل عام وفريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء بشكل خاص متمثل فى إهداء رئيس الجمهورية لبنت البصيرة سيدة ميزار شقة هدية زواجها منذ شهر واستكمل الفريق نشاطه بهذا اليوم .

وخلال الفعالية نظم استعراض فنى قدمه خالد شرهان منسق عام فريق أصحاب البصيرة وندوة تنمية الوعى المجتمعى بالمعينات التى يستخدمها الكفيف .

وقالت فاطمة نصار، أحد رعاة فريق أصحاب البصيرة ورئيس نادى الساعة بأن رد الجميل لرئيس الجمهورية فى يوم عالمى إنسانى هى شهادة يستحقها رئيس الإنسانية السيد عبد الفتاح السيسى .