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CNN: مخاوف من زيادة غير مسبوقة فى إصابات كورونا بأمريكا بسبب عيد الميلاد

الإثنين، 04 يناير 2021 08:12 ص
CNN: مخاوف من زيادة غير مسبوقة فى إصابات كورونا بأمريكا بسبب عيد الميلاد لقاح كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تكافح لمواكبة الارتفاع المفاجئ في عدد مرضى Covid-19 بأعداد لم يرها في أي وقت آخر في الوباء.

بشكل عام ، كان ما لا يقل عن 123000 شخص في جميع أنحاء البلاد في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا يوم الأحد ، وفقًا لمشروع تعقب كوفيد19.

وارتفعت الحالات بشكل كبير بعد عطلة عيد الشكر ، ولا تزال آثار احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة تتكشف، حتى يوم الأحد ، أصيب أكثر من 20.4 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي ما لا يقل عن 350 ألف شخص ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ويخشى خبراء الصحة مما سيحدث لهذه الأعداد إذا استمرت العدوى في الانتشار.

قال الدكتور براد سبيلبيرج ، كبير المسؤولين الطبيين في مركز مقاطعة لوس أنجلوس - جامعة جنوب كاليفورنيا الطبية: "هذا يتعلق بالانهيار التام لنظام الرعاية الصحية إذا كان لدينا ارتفاع آخر".

وأضاف "نحن ، في المستشفى ، لا يمكننا إيقاف ذلك. يمكننا فقط الرد عليه. الجمهور هو الذي يملك القوة لوقف انتشار هذا الفيروس من خلال الانصياع لإرشادات الصحة العامة التي تم تجاهلها".

وقال الجراح الأمريكي العام الدكتور جيروم آدامز يوم الأحد إن الزيادة في الحالات قد حدت أيضًا من طرح اللقاح.

قال آدامز: "عندما تسأل ما الخطأ الذي حدث ، علينا أن نفهم أن هذا الفيروس حدث أيضًا في خضم زيادة كبيرة وأن الكثير من القدرات المحلية لتكون قادرة على التلقيح تستخدم للاختبار والاستجابة للارتفاعات المفاجئة".


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