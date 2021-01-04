527 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية فى 2020

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من المحافظة من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال العام الماضي 2020 قد بلغت 527.271.899 مليون دولار و ذلك لكمية 405.492.756 طن تشمل محاصيل زراعية من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر ديسمبر 2020 بلغت 52 مليون دولار و207743 ألف دولار وذلك لكمية إجمالية قدرها 9530410 طن، وبلغت قيمه ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 54.642 ألف دولار لكميه قدرها 70 طنًا فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 33.357.681 مليون دولار لكميه قدرها 946.3503 طن والمحاصيل الحقلية 18.795420 مليون دولارًا لكمية قدرها 66837 طن.

ومن جهته أوضح الدكتور فتحى محروس عبد الله، مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن تلك الصادرات شملت تصدير محاصيل من الخضار المشكل وفراولة مجمدة وبامية زيرو وخضار مجمد ورومان وثمار مانجو وشرائح مانجو ولب جوافة وعصير برتقال وفول سودانى ولب قرع وكركديه خام وبردقوش ناعم، مشيرًا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف الى دول كل من الهند والصين ولبنان والأردن وتونس واليمن وفلسطين والجزائر.