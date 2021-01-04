وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة محلية خلال فترة 24 ساعة منذ 15 ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.