أعلنت وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلى للبلاد.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة محلية خلال فترة 24 ساعة منذ 15 ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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