وفاة مريض داء الفيل عقب استجابة وزارة الصحة بعلاجه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شيع المئات من أهالي قرية ميت شهالة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان حماده شعيب، سائق النقل الثقيل، إلى مثواه الأخير، وهو مريض السمنة المفرطة و"داء الفيل"، والذي أمرت وزيرة الصحة، بعلاجه على نفقة الدولة، في مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية استجابة لاستغاثته، خاصة مع صعوبة تحركه، حيث بلغ وزنه 290 كيلو.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن "شعيب" توفي في المستشفى إثر هبوط في الدورة الدموية، حيث بدأ في الدخول في غيبوبة نتيجة مرضه .

وكان الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم نقل حالة حماده شعيب سائق نقل ثقيل، المقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والذى يعانى من زيادة وزنه إلى 290 كيلو تقريبا وفقده النظر بعينه اليمنى بسبب حمى جاءت له وبسبب عدم القدرة على الكشف فقد البصر، ويحتاج إلى عملية قرنية بتكلفة 35 ألف جنيه، إلى مستشفى الشهداء المركزى .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،لليوم السابع ،أنه سوف يتم التدخل من قبل أطباء الجراحة وذلك لعلاج جزء فى بطن مريض نظرا لوجود صديد فى منطقة السرة .

وأكد أنه سيتم عرضة على غدا على لجنة من إستشارى الرمد بمحافظة المنوفية،وذلك لتحديد نوع العملية التى يحتاجه المريض ،طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة .

وكان اليوم السابع قد نشر اليوم موضوع جاء نصه مأساة حقيقة يعيشها حماده شعيب سائق نقل ثقيل والمقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ،وذلك عقب زيادة وزنة إلى 290كيلو تقريبا وفقده النظر بعينه اليمنى بسبب حمى جاءت له وبسبب عدم القدرة على الكشف فقد البصر ، ويحتاج إلى إلى عملية قرنية بتكلفة 35 ألف جنيه.

وأكد حماده شعيب صاحب ال خمسين عاما والذى كان يعمل سائق نقل ثقيل والمقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، أنه كان يعمل سائق درجة أولي وظل يعمل سائقا لمدة تراوحت مايقرب من 20عاما ، ووقتها كنت أحظى بحب وزيارات من جميع الاصدقاء والاقارب ،ولكننى منذ مايقرب من 18عاما بدأت فى الشعور بزيادة فى الوزن حتى وصل وزنى إلى 290كيلو وأجلس فى منزلى منذ فترة كبيرة لعدم قدرتى على العمل نهائيا لثقل وزنى على قدمى جعلتنى على عدم التحرك بصعوبة أو العمل على السيارات ،وتخلى عنى الجميع حتى الناس اللى قريبه منى .

ويشير ، حماده شعيب سائق نقل ثقيل والمقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى أنه تقدم للكشف أكثر من مرة لعلاج زيادة الوزن،وتم إجراء العديد من التحاليل ،وتبين عقب إجراء التحاليل التى تم إجرائها بناء على طلب الأطباء ، وجود خلل هرموني في الجسم يتسبب في زيادة الوزن، و السبب هو عدم دخول الحمام لفترات طويلة نتيجة قيادة السيارات.

ويؤكد أننى أتقاضى معاش900 جنية، ولكنه أصبح 300 جنية وذلك لسداد قسط شهرى لنجلى لشراء تروسيكل لكى يساعدني فى مصاريف المنزل، لأن الأسرة المكونة من أربع أبناء 3أناث وولد وحيد ويعملون الإناث في جمع القمامة والكراتين في بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لبيعها ،بعد عدم دخولهم الدراسة لعدم ،وأساعدهم وأنا فى المنزل عن طريق تجميع الكراتين لبيعها .

وناشد حماده شعيب سائق نقل ثقيل، المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم ،الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ،واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بالتدخل لإجراءه عملية جراحية عاجلة لى لكى أستطيع الحركة وأعود للعمل مرة أخرى أو أستطيع الذهاب الى دورة المياة

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،على أنه سيتم التواصل مع الحالة وذلك لتقديم كافة الرعاية ، وسوف يتم عرضه على متخصص فى العيون لمعرفة حالة المريض والعمل على علاجه .