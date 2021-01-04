نجاة طفل من الموت بعد أن صدمه قطار محمل بالقصب فى كوم أمبو

أسوان عبد الله صلاح

نجا طفل 7 سنوات من الموت المحقق، بعد أن صدمه قطار الديكوفيل المحمل بقصب السكر أثناء لهوه بالقرب من منزله بقرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وتم نقل الطفل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوصول طفل لمستشفى كوم أمبو المركزى مصاب نتيجة اصطدام قطار محمل بقصب السكر بالطفل أثناء اللهو بالقرب من منزله.

وتبين، أن الطفل "سيف شاذلى النجار" 7 سنوات، أثناء محاولته اللهو بالقرب من منزله ومرور قطار الديكوفيل المحمل بالقصب بقرية الإسماعيلية، اصطدم بالطفل وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى ثم تم تحويله إلى مستشفى أسوان الجامعى بعد إصابته ببتر فى أصابع القدم اليمنى، وجارى استكمال العلاج داخل المستشفى.

وفى سياق آخر، شهدت قرية العليقات بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حادث غرق طفلين شقيقين فى ترعة كاسل، ويكثف رجال الإنقاذ جهودهم للعثور على جثة أحد الطفلين بعد استخراج الأخرى.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوصول بلاغ للمقدم عمرو علام رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، بغرق طفلين شقيقين أحدهما 7 سنوات والآخر 5 سنوات، بترعة كاسل بقرية العليقات، وتم استخراج جثة أحد الطفلين وجارى البحث عن الأخرى، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.