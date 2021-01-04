مستشار رئيس الحكومة العراقية: العجز المالى يمكن معالجته بزيادة أسعار النفط

كتب أحمد عرفة

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن العجز المالي العراقى يمكن معالجته في موازنة العام الحالي بزيادة أسعار النفط، لافتا إلى أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30%، وأن العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، بما يعوض عن الاقتراض.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، توقع مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولارا للبرميل مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا من فيروس كورونا، موضحا أن الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت إلى النسبة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.