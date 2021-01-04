مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا: البيت الأبيض ضغط عليه لتلقي مكالمة ترامب

(رويترز)

قال مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية اليوم الاثنين إن البيت الأبيض دفعه، خلافا لرغبته، لتلقي المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ضغط عليه فيها من أجل تغيير خسارته لانتخابات نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية في الولاية.

وتحدث ترامب في المكالمة إلى سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية الجنوبية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أمس الأحد.

وقال رافينسبرجر لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "لا أعتقد مطلقا أنه كان من المناسب أن أتحدث إلى الرئيس لكنه ضغط (من أجل ذلك)، أعتقد أنه جعل فريق عمله يضغط علينا. كانوا يريدون إجراء مكالمة".

وطالب عضو في الحزب الديمقراطي من الولاية بإجراء تحقيق بشأن ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون الانتخابات في جورجيا بهذه المكالمة.

ورفض رافينسبرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب على وجود تزوير في الانتخابات خلال المكالمة التي استمرت لساعة.