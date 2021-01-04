اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء: تجهيز ميناء العريش ليصبح عالميا خلال عامين.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 04:26 م
محافظ شمال سيناء: تجهيز ميناء العريش ليصبح عالميا خلال عامين.. صور
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه بدأ اليوم رسميا عودة تشغيل ميناء العريش القديم، وأن الشهر القادم سيبدأ تطوير ميناء العريش وتستمر مراحل التطوير لمدة عامين ليصبح أهم ميناء على ساحل البحر المتوسط، وأهم الموانئ الرئيسية فى مصر .

وأشار محافظ شمال سيناء، فى كلمته خلال حفل استقبال أول سفينة شحن بعد توقف عامين، إلى أن ما يميز ميناء العريش قربه من المسطح الأوربى على ساحل البحر الأبيض المتوسط وأن ميناء العريش هو أقرب ميناء بين أوروبا وآسيا وإفريقيا .

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الجدوى الاقتصادية لتشغيل ميناء العريش عالية، وأنه سيصبح خطا ملاحيا رئيسيا شمال البحر الأبيض المتوسط .

وأشار إلى أن ميناء العريش يتم منه تصدير الأسمنت الأبيض والرمادى، والرمل الزجاجى والملح .

وقال محافظ شمال سيناء إنه بانتهاء مراحل تطوير الميناء يصبح مجهزا للتصدير لأنحاء أوروبا بالكامل، وأنه اقتصاديا ستصبح أقل تكلفة نقل هى من ميناء العريش .

وتابع أن تشغيل ميناء العريش هو خطوة لتشغيل ميناء الصيد، لافتا إلى أن أصل ميناء العريش للصيد أضيف إليه ميناء العريش التجارى.

وقال عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحرى ان عودة افتتاح الميناء امام حركة التصدير ليصبح شريان حياه جديد لجميع ابناء محافظة شمال سيناء .

وتابع أن احتفال اليوم بعودة نشاط الميناء جاء بعد توقف دام اكثر من عامين ، وخلال هذه المدة ورغم التوقف قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، بتجهيز مخططات تطوير وتحديث ميناء العريش ، طبقا للدراسات الاقتصادية  للتشغيل طبقا لقواعد التشغيل العالمية ليكون ميناء عالمى على البحر الابيض المتوسط .

وأكد أن ميناء العريش اصبح جاهز بكل اداراته ، لادارة حركة العمل القادمة .

وكان ميناء العريش استقبل سفينة شحن لنقل كميات من صادرات شمال سيناء من الأسمنت لخارج البلاد بعد فترة  توقف نشاط الميناء.

وحملت السفينة اسم "نيو مون" والتى تحركت من ميناء الأسكندرية فى طريقها الى ليبيا عبر ميناء العريش البحرى، حيث تقوم بتحميل 3000 طنا من الأسمنت السائب من العريش لإعادة اعمار ليبيا بقيادة ربان مصرى وطاقم يضم 10 أفراد من بينهم 7 مصريين و3 سوريين .

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