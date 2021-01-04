محافظ الغربية يعتمد قرارين وزاريين بترقية 19120 وتسكين 108 بوظائف التعليم

الغربية عادل ضرة

اعتمد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، القرار الوزاري رقم 247 الصادر من وزير التربية والتعيم والتعليم الفنى، والمتضمن ترقية 19120 معلما بقرار المحافظ رقم 9 بتاريخ 4 يناير 2021، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2021 على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية للمذكورين اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ بالترقية.

كما اعتمد محافظ الغربية أيضاً القرار الوزاري رقم 225 الصادر من وزير التربية والتعيم والتعليم الفنى، والمتضمن تسكين ومنح بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية لـ108 معلمين بقرار المحافظ رقم 10 بتاريخ 4 يناير 2021، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2021.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن إسماعيل، وكيل الوزارة، قد قامت بمجهود متميز بالتعاون مع جميع الإدارات التعليمية العشر، في مراجعة هذا العدد من أوراق وبيانات المرقين (معلمين/أخصائيين) وفي وقت قياسي لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.