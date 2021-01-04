محافظ الشرقية: تحصيل غرامة فورية من 86 مواطن لعدم ارتداء الكمامة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم اليوم تغريم 86 مواطن بالمواصلات العامة والمحال التجارية بمدينة الزقازيق لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

يأتى ذلك استمرارا لأعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف للوقوف على مدى التزام السائقين وكذلك المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوجى لرصد السائقين والركاب والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت عن تغريم 86 مواطن وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.