غلق 3 صيدليات وإحالة 74 موظفا للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإدارى في البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى حمله مكبرة بنطاق مركز رشيد.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين؟، أسفرت عن:۔

اولا :- بالمرور على الصيدليات تم غلق 3 صيدليات لعدم وجود صيدلى بها.

كما تم ضبط أدوية تأمين صحى وأدوية بشرية معدة للبيع بمكتب لبيع المستلزمات الطبية و ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة بمركز علاج طبيعى.

ثانيا :- بالمرور على محلات بيع الأغذية والأسواق والمخابز تم ضبط (12 برميل زيتون - 4 علب جبنه - 15 ك سجق - 50 شيكاره دقيق مجهول المصدر)، كما تم غلق محل ومخبز بدون ترخيص.

ثالثا :- بالمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإدارى بها تم إحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام و الوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية للانصراف دون إذن.

ويشدد المحافظ على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الادارى مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.