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علماء قلقون بشأن فاعلية اللقاحات مع سلالة جديدة لكورونا في جنوب أفريقيا

الإثنين، 04 يناير 2021 12:59 م
علماء قلقون بشأن فاعلية اللقاحات مع سلالة جديدة لكورونا في جنوب أفريقيا كورونا
كتب سمير حسنى

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عبر علماء بريطانيون عن قلقهم بشأن فاعلية اللقاحات مع انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وشددت جنوب إفريقيا القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن تجاوزت الإصابات حاجز المليون إثر اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز، إن مجلس الوزراء قرر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات المشروبات الكحولية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة.

وأضاف رامافوزا أنه : "يتعين علينا الآن تسوية المنحنى لحماية قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا وتمكينه من الاستجابة بفعالية لهذه الموجة الجديدة من العدوى".
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا يبلغ 1004413، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 26735.

 


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