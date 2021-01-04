اليوم السابع
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صور.. القوات الهندية تواصل البحث عن ضحايا انهيار منشأة لحرق الجثث

الإثنين، 04 يناير 2021 02:17 ص
صور.. القوات الهندية تواصل البحث عن ضحايا انهيار منشأة لحرق الجثث عمليات البحث في الهند
وكالات

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تواصل قوات الدفاع المدني في الهند البحث عن جثث ضحايا الانهيار الذى حدث في منشأة لحرق الجثث شمال البلاد، حيث لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم، عندما انهار سقف مأوى في منشأة لحرق الجثث.

وكان سقف الموقع الواقع في منطقة "غازي آباد" بولاية "أوتار براديش" قد انهار عندما لجأ الأشخاص للوقوف تحت المبنى ، هربا من الأمطار.

والكثير من الضحايا كانوا أقرباء أحد السكان المحليين، التي كانت تقام الطقوس الأخيرة له في ذلك الوقت، بحسب التقارير.

وقال رئيس الشرطة، ايراج راجا لوسائل إعلام هندية إن "سقف مجمع حرق الجثث، الذي يمتد على مسافة حوالي 30 مترا، انهار فجأة وحوصر 38 شخصا داخله. ولقي 19 شخصا حتفهم على الفور، أو بينما كان يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة"

وأضاف أن 19 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. وربما تزيد حصيلة القتلى، حيث تعرض بعض المصابين لإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إن عمال الإغاثة يبحثون وسط الأنقاض لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا، وقالت السلطات المحلية إنها بدأت تحقيقا في الحادث.

 

عمليات البحث عن الضحايا
عمليات البحث عن الضحايا

 

كلب بوليسي يشارك في عمليات البحث
كلب بوليسي يشارك في عمليات البحث

 

موقع الانهيار
موقع الانهيار

 


القوات الهندية

الهند

حرق الجثث في الهند

اخبار الهند

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