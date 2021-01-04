اليوم السابع
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صور.. أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية

الإثنين، 04 يناير 2021 01:02 ص
صور.. أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد
وكالات

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أدى أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية، وسط أجواء مشحونة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
 
وتولى الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في واشنطن وسط ترقب لحسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ، وجلسة يتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.
 
واجتمع مجددا أعضاء البرلمان ذي الغالبية الديموقراطية، والذي يتميز هذه المرة بكونه متعددا أكثر من أي وقت وبأنه يضم أكبر عدد من النساء، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحي صارم.
 
وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضا، ما زالت الغالبية معلقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا. ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحيهم الفوز بمقعدي الولاية، في رهان يبدو صعبا.
 
أداء اليمين كعضو في الكونجرس الأمريكي
أداء اليمين كعضو في الكونجرس الأمريكي

جانب من أداء القسم
جانب من أداء القسم

حديث بين نائبة ونائب ترامب
حديث بين نائبة ونائب ترامب

سلام بين عضو ونائب ترامب
سلام بين عضو ونائب ترامب

سيدة ترافق زوجها أثناء القسم
سيدة ترافق زوجها أثناء القسم

سيدة تؤدي القسم
سيدة تؤدي القسم

عضو كونجرس جديد
عضو كونجرس جديد

عضو يرتدي كمامة أثناء القسم
عضو يرتدي كمامة أثناء القسم

عضو يؤدي القسم
عضو يؤدي القسم

 


اليمين الدستورية

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