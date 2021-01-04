صور.. أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية

وكالات

أدى أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية، وسط أجواء مشحونة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وتولى الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في واشنطن وسط ترقب لحسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ، وجلسة يتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

واجتمع مجددا أعضاء البرلمان ذي الغالبية الديموقراطية، والذي يتميز هذه المرة بكونه متعددا أكثر من أي وقت وبأنه يضم أكبر عدد من النساء، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحي صارم.