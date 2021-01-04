صناعة البهجة.. "مايكل" بزى بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال والمارة فى المنيا

أحمد جمال الدين

شارك القارئ مايكل ناروز من محافظة المنيا، عددا من الصور خلال ارتداؤه زى "بابا نويل" وهو يقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال والمارة بهدف رسم البهجة على وجوهم.

وقال القارئ فى رسالته حرصت على ارتداء زى "بابانويل" الشخصية المحيية للجميع والمرتبطة بأعياد الميلاد وبداية عام جديد وتوزيع هدايا بسيطة ورمزية والتى تفاعل معها الأهالى خاصة من الأطفال.

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