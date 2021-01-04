اليوم السابع
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صناعة البهجة.. "مايكل" بزى بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال والمارة فى المنيا

الإثنين، 04 يناير 2021 09:40 ص
صناعة البهجة.. "مايكل" بزى بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال والمارة فى المنيا بابا نويل فى المنيا
أحمد جمال الدين

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شارك القارئ مايكل ناروز من محافظة المنيا، عددا من الصور خلال ارتداؤه زى "بابا نويل" وهو يقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال والمارة بهدف رسم البهجة على وجوهم.

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وقال القارئ فى رسالته حرصت على ارتداء زى "بابانويل" الشخصية المحيية للجميع والمرتبطة بأعياد الميلاد وبداية عام جديد وتوزيع هدايا بسيطة ورمزية والتى تفاعل معها الأهالى خاصة من الأطفال.

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اعياد الميلاد

بابا نويل

المنيا

محافظة المنيا

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