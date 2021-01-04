صحة الدقهلية يشدد على المتابعة المستمرة للتأكد من توافر الأكسجين بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا بمستشفى المنصورة بحضور الدكتور أحمد شوقى المشرف العلمى بالوزارة لإقليم الدلتا والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية وحضور مديرى المستشفيات ومديرى العزل والعناية ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث والجديد فى علاج ومتابعة حالات العزل المنزلى.

واستهل مكى الندوة بالترحيب بالحضور وناقش مستجدات الوضع الحالى لمستشفيات العزل واستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات محافظة الدقهلية والحرص على متابعة سير العمل.

وشدد مكى، على مديرى المستشفيات للمتابعة اليومية والمستمرة لشبكات الأكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الأكسجين، وذلك كل ست ساعات يوميا والتأكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها مؤكدا على ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الرعايات المركزة.

كما تحدث الدكتور أحمد شوقى المشرف العلمى بالوزارة لاقليم الدلتا عن بروتوكول العلاج الجديد وكيفية تطبيقه وتفعيله.

وتحدثت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية، عن أهمية مضادات الفيروسات والتجلط فى علاج فيروس كورونا.

وفى نهاية الاجتماع تفقد الضيوف العناية الجديده المنشأة حديثا بالمستشفى الدولى والتى تحوى 20 سرير مجهز وكذا أقسام العناية العامة والتى تحتوى على 16سرير وعناية القلب (7سرير) والحضانات (24 حضانة).

كما تم المرور على معمل ال PCR والعيادات الخارجية وتفقد مكى وحدتى الفيروسات الكبدية ووحدة الباطنة والجارى تجهيزها لتلقى لقاح فيروس كورونا.