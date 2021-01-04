زيادة نسب مخصصات الخطط الاستثمارية وتخصيص 100 مليون جنيه لرصف الطرق بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لديهما الحرص الكامل على دعم وزيادة نسب مخصصات الخطط الاستثمارية الجديدة للمحافظات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصريين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومديرى التخطيط والمتابعة .

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية الجديدة للدقهلية للعام المالى 2021/2022، وأكد المحافظ، ضرورة تعظيم الاستفادة من مخصصات كل وحدة محلية فى تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى كافة مجالات الخطة والتى تشمل الرصف وأعمال الكهرباء ودعم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين الخدمات البيئية واحتياجات الأمن والمرور والحماية المدنية .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن توزيع المخصصات المالية الاجمالية لكل مركز ومدينة وحى بالدقهلية تمت مركزيا طبقا لتعداد السكان وتستهدف تحسين الخدمة لهم، مطالبا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من ترتيب أولويات واحتياجات المشروعات لديهم فى إطار الخطة الجديدة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع مديروا التخطيط والمتابعة لديهم لسرعة الإرسال لوزارة التخطيط .

ومن ناحية آخرى أعلن محافظ الدقهلية، أن الدولة خصصت 100 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالدقهلية ، ويؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن باختيار الطرق نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ليتم رصفها لتكون حلقة وصل بين القرى والمركز أو بين مركز وآخر أو عدد من المراكز تحقيقا للقيمة المضافة والعائد من الرصف.

ووجه محافظ الدقهلية، عبد الحميد المصرى وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية لتحديد الطرق التى سيتم رصفها وفقا لتعليمات وزارة النقل فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ، ضرورة أن يتم التعاقد مع الشركات المتميزة والملتزمة والعاملة فى الرصف وعلى قدر من المسئولية وتنفيذ الأعمال وفقا لتوقيتات محددة.

وفى ذات الاجتماع تناول محافظ الدقهلية موضوع النظافة والتعامل مع القمامة ، وأكد على ضرورة العمل بفكر خارج الصندوق فى قطاع النظافة ليتواكب مردود الخدمة المقدمة للمواطنين فيها مع ما حققناه من إنجازات ، مشيرا إلى مصانع القمامة الجديدة فى سندوب والمنزلة وإجراءات إنشاء مصنعين جديدين، هذا إضافة إلى دعم المنظومة بتوفير 84 معدة شملت سيارات ولوادر بتكلفة 91 مليون جنيه ، وكذا توفير صناديق للقمامة بمساهمات المجتمع المدنى .

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتطبيق استراتيجيات جديدة بالوحدات المحلية للاستغناء نهائيا عن مقاولى توريد عمال النظافة ودراسة تنفيذ منظومة تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وعلى جانب آخر شدد الدكتور مختار على ضرورة استخدام الضبطية القضائية الممنوحة للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى نطاقها وعدم استغلالها سلبيا بتصرفات تضايق المواطنين، وأن يكون تطبيقها ضد المخالفين بالفعل.

كما تناول المحافظ موضوع التصالح، مؤكدا ضرورة الانتهاء سريعا من النسب المتبقية من حالات التصالح خاصة بعد مد فترة العمل وتلقى الطلبات من المواطنين حتى نهاية مارس القادم.

وفى نهاية الاجتماع قال محافظ الدقهلية، إننا جميعا لابد وأن نعمل فى تنسيق وتناغم من أجل تحقيق صالح المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية .