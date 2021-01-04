رئيس الإسكندرية الأزهرية يكرم إدارة التنسيق لتفانيهم فى العمل

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، هشام أبو المجد مدير إدارة التنسيق، والسيد عبدالمهيمن عضو إدارة التنسيق؛ لتنفانيهما وإخلاصهما فى العمل، وتقديرًا لجهدهما فى سد العجز بالمعاهد، ودعم العملية التعليمية، وذلك بمشاركة عبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

واجتمع الشيخ أحمد هاشم، مع موجهى العموم، ومدير التوجيه الفني؛ لتفعيل المنصة التعليمية، وعمل مراجعات للطلاب، ومتابعة الموجهين لتواصل المعلمين مع الطلاب عبر مجموعة الواتس الخاصة بكل معهد، وبحضور عصام آدم مدير الكمبيوتر التعليمي، والدكتور على حسن عضو التعليم الابتدائي.

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تدريبات تنمية المهارات الإدارية لمعلمى التربية الرياضية بمركز الخدمة والنشاط بميامي، والذى يقام تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، بقيادة على فرج مدير عام التدريب، وإشراف أمين عزام مدير التدريب بالإسكندرية، وحاضر اليوم الدكتور أحمد عصام، ورافق الوكيل الشرعى محمود جمال مدير أمن المنطقة.

وأكد خميس، أهمية التدريبات فى تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف بتزويد العاملين به بكل ما هو جديد؛ لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى للعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة نقل أثر التدريب؛ لتعم الفائدة الجميع المعلمين والمتعلمين.

وفى سياق آخر كرم الشيخ خميس محمد، سعاد أبوالعيد عميدة معهد فتيات سيدى بشر؛ لبلوغها سن المعاش، وتقديرًا لما قدمته من جهود خلال فترة عملها بالأزهر الشريف، داعيًأ الله لها بدوام الصحة والتوفيق فى حياتها القادمة.