اليوم السابع
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"حى العامرية " يغلق المصنع المتسبب فى الهبوط الآرضى غرب الإسكندرية

الإثنين، 04 يناير 2021 11:50 م
"حى العامرية " يغلق المصنع المتسبب فى الهبوط الآرضى غرب الإسكندرية هبوط أرضى بمحطة بقرية طيبة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى العامرية أول، غرب الإسكندرية عن غلق مصنع الآلبان المتسبب فى هبوط أرضى بقرية طيبة 1 التابعة لقرى النهضة بالعامرية، وأشار حى العامرية فى بيان صادر اليوم، أنه بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول وبحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي والإدارات المعنية تم اليوم غلق مصنع الالبان بقرية طيبة 1 بالنهضة.

وكان حى العامرية قد شهد هبوطا أرضيا بمنطقة النهضة بقرية طيبة 1 أمام معمل شركة ألبان، تسبب فى حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، مما أدى لوفاة سائق السيارة، وانتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية اول والدفاع المدنى لاتخاذ اللازم.

وانتقل "اليوم السابع" إلى موقع حادث الهبوط الأرضى، حيث كشف اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أسباب الهبوط الأرضى الذى وقع بقرية طيبة ١، مشيرا إلى أن بيارة لصرف المياه التابعة لأحد شركات الالبان ادت إلى هبوط ارضى بالقرية، واوضح رئيس الحى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من الحى لقياس مستوى الهبوط ورفع المياه المتراكمة فى موقع الهبوط استعدادا للردم وإعادة الشىء لأصلة، موضحا أنه جار رفع المياه، حتى يمكن اتخاذ الازم وردم مكان الهبوط.

من جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حى العامرية أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالتعامل الفورى مع هبوط أرضى بمنطقة النهضة بقرية طيبة١ بجوار مصنع جبنة نطاق حى العامرية أول، والذى تسبب فى حفرة كبيرة سقط فيها سيارة خاصة مما أدى لوفاة سائق السيارة

ووجه المحافظ بنزول لجنة مختصة لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء فى أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

 


اخبار الاسكندرية

حى العامرية

قرية طيبة

هبوط ارضى

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