جارديان: ترامب يمنح جمهورى وسام الحرية لدافعه عنه فى ملف التدخل الروسى

كتبت رباب فتحى

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيمنح ديفين نونيس، عضو الكونجرس الجمهوري الذي أصبح أحد أعنف المدافعين عن الرئيس وسط تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، وسام الحرية الرئاسي.

وقال البيت الأبيض في بيان أعلن فيه عن الجائزة، "تابع عضو الكونجرس نونيس الأكاذيب المتعلقة بروسيا وسط مخاطرة شخصية كبيرة ولم يتوقف عن الدفاع عن الحقيقة، كان لديه الجرأة لمواجهة وسائل الإعلام، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمخابرات، والحزب الديمقراطي، والجواسيس الأجانب، والسلطة الكاملة للدولة العميقة. دفع ديفين ثمن شجاعته ".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لتعزيز فرص ترامب في الفوز.

وأضاف البيان "عضو الكونجرس ديفين نونيس موظف حكومي يتمتع بمواهب لا مثيل لها ونزاهة لا يمكن تعويضها وتصميم لا يتزعزع". لقد كشف النقاب عن أعظم فضيحة في التاريخ الأمريكى.

خلال تحقيق مولر، قلل نونيس باستمرار أو رفض النتائج التي توصل إليها مجتمع الاستخبارات فيما يتعلق بالتدخل الروسي ونشر نظريات المؤامرة حول انتخابات عام 2016، وفقا لصحيفة "الجارديان".

في غضون ذلك، من المقرر أن يعقد ترامب مسيرة في دالتون ليلة الاثنين لتعزيز الدعم للسيناتور الجمهوري كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، كما سيلقي نائب الرئيس مايك بنس تصريحات في حدث منفصل في جورجيا في وقت مبكر من بعد الظهر.