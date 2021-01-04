تفاصيل استخراج طفل من بطن رضعية عمرها 7 أيام.. فيديو

أسوط - هيثم البدرى

قال الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، ورئيس الفريق الذى أجرى العملية، واستخرج طفل من بطن رضيعة عمرها 7 أيام خلال بث مباشر على صفحة "اليوم السابع" أن العملية الجراحية استغرفت 45 دقيقة، وضمت فريق طبي من أساتذة وأطباء جامعة أسيوط وأجريت داخل مستشفى الأطفال الجامعي

وأضاف الدكتور إبراهيم، أن والدة الطفلة كانت تتابع مع الدكتورة دينا حبيب في إحدى العيادات الخاصة بأسيوط وأنها أبلغتنا بوجود جسم غريب داخل بطن الطفلة وأن عملية الولادة تحتاج الى أن تكون داخل المستشفي الجامعي حتى يخضع الطفل لإستكشاف جراحي للجسم او الورم الموجود بالبطن، وبالفعل خضعت الأم لعملية الولادة داخل المستشفي وبعد مشاورات بين الأطباء وعمل الإجراءات الطبية اللازمة تبين أن الجسم الموجود داخل بطن الطفلة هو عبارة عن جنين آخر شبه مكتمل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة وتم استخراجه وحجز الطفلة بمستشفى أسيوط الجامعى حتى تماثلت للشفاء وخروجها من المستشفى.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، أن الطفلة تتم متابعتها والإطمئنان عليها وهى تقوم بالرضاعه طبيعيا دون أية مشكلة وهى في حالة جيدة، مؤكدا أن حالتها من الحالات شديدة الندرة.

وكان فريق بمستشفى الأطفال الجامعى، قد تمكن من إجراء عملية جراحية عبارة عن عملية استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام حيث لوحظ وجود جسم في بطن الطفلة أثناء حمل الأم لها، وبالمتابعة أجرت لها ولادة قيصرية وحجزها داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي، ومن خلال إجراء التحاليل اللازمة وعمل استكشاف أسفر عن وجود جنين شبه مكتمل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة، وتم استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة، وتم نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وضم الفريق الطبي الذى أجرى العملية " الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد حمادة تكرونى، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء أحمد عزت طبيب مقيم، والدكتور حمدى إبراهيم مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة.