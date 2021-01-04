تطوير خدمات مياه الشرب والصرف بأبو قرقاص فى المنيا بتكلفة 985 مليون جنيه

المنيا -حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز أبو قرقاص بتكلفة إجمالية 985,666,915 خلال عام 2020 وذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن الخدمات شملت فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" قرية شيبه وقرية جريس احلال وتجديد شبكات المياه بإجمالى مليون و285 ألف جنيه.

وفيما يخص الشئون التجارية بلغ عدد التوصيلات والعدادات الميكانيكية التى تم تركيبها 1259عداد وتم تركيب عدادات ميكانيكية قائمة انتظار عن السنين السابقة 7000)عداد وعدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها 1357 عداد وزيادة عدد المشتركين عن العام الماضى عام 2019 بلغ 100 ألف مشترك ووصل العدد خلال هذا العام 103 ألف مشترك بزيادة 3 آلاف هذا العام وعدد توصيلات الصرف الصحى 67 توصيلة وتم عمل توصيلات للأسر الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الاهليةبمبلغ مائتان وثلاث وسبعون الف وثمانى وسبعون جنيها تقريبا.

وحفاظا على المال العام تم تشكيل لجنة للتوصيلات الخلسة وعمل محاضر وتجميع مبالغ مالية بمقدار مليون واربعمائه وتسع الفا تقريبا مما ترتب عليه زيادة ايرادات الفرع وفيما يخص خدمات مياه الشرب:

وتابع الشهاوى، أنه تم دخول محطة مياه المطاهرة الجديدة الخدمة والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتكلفتها تقريبا 950 مليون جنيها وتم تشغيل مرحلة اولى منها 1200ل/ث .

ولفت إلى أنه تم إحلال وتجديد محطة مياه بنى حسن لزيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين وتم مد محطة منتوت حديد ومنجنيز بوحدة غاطسة بمشتملاتها للعمل على زيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه اثناء الذروة ووصولها للأدوار العليا وتم تنزيل (2) وحدة غاطسة وصيانتها بمحطة مياه نزلة جريس وصيانة وإصلاح جميع الطلمبات الارتوازى بالمحطات حسب عطل كل محطة وإنزال طلمبة غاطسة بالبئر بمحطة مياه ابيوها.

ورفع وحدة غاطسة وصيانتها وتنزيلها فى نفس اليوم بمحطة شيبه الشرقيةو انزال طلمبة غاطسة بمحطة مياه البربا الكبرى حديد ومنجنيز لزيادة المياه وانزال طلمبة غاطسة بمحطة مياه النويرات شرق النيل لزيادة كمية المياه المنتجةوانزال طلمبة غاطسة بالبئر بمحطة مياه الخيارى وإنزال طلمبة غاطسة بالبئر بمحطة مياه بنى موسى و انزال طلمبة غاطسة بالبئر بمحطة مياه حرز للتغلب على ضعف المياه وكمية المياه المنتجة اثناء الذروة كما تم توصيل المياه لعدد من المصالح الحكومية

1- مكتب بريد الكرم 2- معهد الشيخ تمى 3- معهد الكرم الابتدائى 4- الشئون الاجتماعية بابوقرقاص البلد

وفيما يخص خطط الإحلال والتجديد تم الاحلال والتجديد بالمناطق الاتية:

1-بنى موسى 200م 4 بوصة - 400 م 6 بوصة بتكلفة (253512) جنيها

2- النحال 90 م 4بوصة - 700 م 6 بوصة بتكلفة (306590.4) جنيها

3- شيبة 100 م 4 بوصة - 1250 م 6 بوصة بتكلفة (544022.40) جنيها

4- نزلة النخل 3000 م 4بوصة وتخدم (6000) مواطن

5- منسافيس 600 م 4 بوصة 320 م 6 بوصة وتخدم(10000) مواطن بتكلفة منسافيس ونزلة النخل (1530975) جنيها

6-المطاهرة القبلية 1100 م 4بوصة وتخدم (8000) مواطن

7-شرارة 650م 4 بوصة -500 م 6 بوصة وتخدم (4000) مواطن وتكلفة المطاهرة وشرارة (730026.85) جنيها

8- عزبة ابوطرخان 150م 4 بوصة بتكلفة (30000) جنيها وتخدم (1044) مواطن

9- اتليدم 1300 م 4 بوصة 600م 6 بوصة 400 م 8 بوصة وتخدم (31019) مواطن بتكلفة (651650) جنيها

10-السرو 300م 4 بوصة -550م 6 بوصة بتكلفة (578660) جنيها وتخدم (5754) مواطن

11- الكرم 400م 4 بوصة 1000 م 6 بوصة

12-زعفرانة 200م 4 بوصة - 600م 6 بوصة

13-السنبلاوين 1500م 4 بوصة - 400م 6 بوصة

14-عزبة رجائى 400م 4 بوصة -1000 م 6 بوصة تكلفة (الكرم- زعفرانة- السنبلاوين- عزبة رجائى) 1260250 جنيها

15- جريس 1000 م 4 بوصة 1200 م 6 بوصة بتكلفة (741500) جنيها وتخدم (34803)مواطن

16- بنى عبيد 650 م 4 بوصة 550 م 6 بوصة بتكلفة (382230) جنيها وتخدم (43250) مواطن

17- بنى محمد شعراوى 3500م 4 بوصة 1200 م 6 بوصة بتكلفة (1228450) جنيها وتخدم (9000) مواطن

تم تدعيم بعض الشوارع بالجهود الذاتية بقرى مركز ابوقرقاص باجمالى (741 م)-

- تدعيم بعض الشوارع بالجهود الذاتية بقرية بنى موسى باجمالى (135 م) 4 بوصة

- تركيب (10) حنفيات حريق بمجلس ابوقرقاص البلد

وفيما يخص خدمات الصرف الصحى:

أوضح أنه يوجد مشروعات جارى العمل بها تحت اشراف الشركة مع فرع ابوقرقاص انشاء محطة صرف بالاضافة الى شبكة انحدار محطة رفع رقم 2 المرحلة الثانية ابوقرقاص البلد

كما تم مد خدمة الصرف الصحى وتم الاستلام لادخال هذه الشوارع الخدمة وتم عمل معاينات للمواطنين ببعض شوارع من المرحلة الثانية التى سوف تصرف على محطة رقم 1

تم استلام محطة صرف صحى حرز وتكلفتها تقريبا 17 مليون جنيها ومحطة صرف صحى الاسكان17 عمارة وتكلفتها تقريبا 7 مليون جنيها استلام ابتدائى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و تم معاينة بعض القرى المقترحة بتوصيل خدمة الصرف الصحى لها وتم ارسالها للشركة وتم عمل المستخلص الخاص بالعمارات السكنية 17 عمارة واستخراج امر دفع بمبلغ (1300000) ميلون وثلاثمائة الف توصيلات مياه وصرف صحى ومحطة المعالجة تم اصلاح جميع الطلمبات والمصافى بمعرفة العاملين بالفرع وتم نظافة المحطة بمعاونة فرع ابوقرقاص وتم تطوير المعمل وعمل احلال وتجديد له.

كما تم عمل إحلال وتجديد لحوض راسب ابتدائى بتكلفة (130000) مائة وثلاثون الف تقريبا وهو الان داخل الخدمة محطة معالجة ابوقرقاص

وفيما يخص شهادة الإدارة الفنية المستدامة"TSM" فقد حصلت محطة مياة جنوب المدينة على شهادة الـTSM وجارى تأهيل 4 محطات أخرى للحصول على الشهادة.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى.