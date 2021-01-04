اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 07:33 م
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تشكيل لجان لتقييم الخدمات الطبية بمستشفيات الوادى الجديد بقيادة رؤساء المراكز

الإثنين، 04 يناير 2021 06:40 م
تشكيل لجان لتقييم الخدمات الطبية بمستشفيات الوادى الجديد بقيادة رؤساء المراكز لجان لتقييم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توجيهات بتشكيل لجان برئاسة رؤساء المراكز للمرور على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورصيد أسطوانات الأكسجين وجاهزية المستشفيات لاستقبال كافة الحالات.

ونفذت مديرية الصحة، عدة إجراءات في مواجهة فيروس كورونا منها ما يتعلق بالعنصر البشري، من خلال إعادة توزيع الأطباء بما يضمن تواجد متخصصين بالأمراض المعدية في أمراض الصدر والحميات في جميع أقسام العزل والحجر الصحي.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات المرور من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات بالمراكز، وذلك للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة الأدوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين، حيث ناشد المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات مؤكدة فيما يخص الأسواق وخاصة الغذاء والدواء.


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