اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 07:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحلّ قوات الدعم السريع

الإثنين، 04 يناير 2021 06:10 ص
تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحلّ قوات الدعم السريع القوات السودانية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب تجمع المهنيين السودانيين النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماما من المعتقلين المدنيين، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".
 
وفي بيان نشره على موقع "فيسبوك" متوجها فيه إلى النائب العام السوداني، طالب التجمع بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.
 
وقال: "وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني".

وتابع التجمع: "نطالب بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافا واعتقالا غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية".

 

 

 


تجمع المهنيين السودانيين

قوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع في السودان

السودان

اخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يؤكد ضرورة تنسيق المواقف مع والأردن

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.. وكوريا الجنوبية تحتفل بالعام الجديد من أعماق البحار.. وبشائر قطف ثمار البرتقال الشتوى فى الصين

الأحد، 03 يناير 2021 10:00 م

وزير خارجية السودان يستقبل أول سفير كندى مقيم

الأحد، 03 يناير 2021 04:33 م

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 03:55 م

مسئولة بصحة السودان تستقيل بسبب تفاقم مشكلات الأطباء

الأحد، 03 يناير 2021 03:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة