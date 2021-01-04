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بريطانيا تسجل 407 وفيات و 58.784 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

الإثنين، 04 يناير 2021 06:20 م
بريطانيا تسجل 407 وفيات و 58.784 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل 407 وفيات و 58.784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يومالـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة الاندبندنت اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستوفر نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا اعتبارًا من اليوم الاثنين، فيما وصفه مات هانكوك، وزير الصحة، اللقاحات بأنها "لحظة محورية" في معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا.

في غضون ذلك، اتهم زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الحكومة بالسماح لفيروس كورونا "بالخروج عن السيطرة" وأصر على فرض قيود جديدة على الفور، مضيفا إنه لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يلمح إلى قيود جديدة في غضون أسابيع، بل يجب أن يتصرف الآن.

 

 


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