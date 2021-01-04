انطلاق فعاليات اليوم الثانى لانتخابات برلمان الشباب بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انطلاق فعاليات اليوم الثانى للتصويت فى انتخابات برلمان الشباب المحاكى لمجلس النواب كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب.

وشهدت انتخابات برلمان الشباب اقبالا من الشباب والفتيات على الانتخابات للاداء بإصواتهم لاختيار مرشحين من الشباب.

وأكد عبد الواحد رشدى، مسئول إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب، أن المنافسة بين 7 مرشحين على المقعدين فردى وقائمتين بهما لاختيار قائمة واحدة.

وأضاف مسئول إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن الانتخابات شهدت مشاركة من الشباب أمس الأحد، حيث شارك فى مدينة طور سيناء 106 شابا أدلوا بأصواتهم من بإجمالى 157 شابا على مستوى المحافظة "طور سيناء ، رأس سدر ، أبوزنيمة" وبالتنافس بين 7 مرشحين فى دائرة واحدة للحصول على 4 مقاعد، مشيرا استمرار الانتخابات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم الاثنين.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى ، بدء التصويت الإلكترونى فى الجولة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 على مدار يومى الأحد والاثنين 3 و 4 يناير 2021، في( 57) دائرة إنتخابية داخل ( 110) مقرات انتخابية بمراكز الشباب بمشاركة ( 10740) شابا وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب ، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الإنتخابية والمسجلين فى الاستمارة الإلكترونية التى اطلقتها اللجنة العليا للإنتخابات ، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة (القاهرة ،القليوبية،الدقهلية،المنوفية،الغربية،كفرالشيخ،الشرقية،دمياط،بورسعيد،الإسماعيلية ، السويس،شمال سيناء،جنوب سيناء )، للتنافس على (298)مقعدا بواقع (144)مقعدا للنظام الفردى و(154) لنظام القوائم .



الكشف على المنتخبين



المشاركين بانتخابات برلمان الشباب



دائرة الانتخابات