وصرح مصدر مطلع لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، بأنه تم تأجيل التوجه إلى مقر المفاوضات الذي كان مقررا اليوم بسبب مشاكل فنية.

وتعثر الجانبان الأفغانيان في الإجراءات لأسابيع، لكنهما توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق بشأن العملية، ما يمهد الطريق أمامهما لتناول القضايا العالقة عند استئناف المفاوضات غدا.



وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.